St. Dionysius Kleinenbroich : Kirchenbauverein gibt Einblicke in den Sanierungsplan

Kirchenbauverein gibt Einblicke in den Sanierungsplan

Die Pfarrkirche St. Dionysius in Kleinenbroich. Foto: Jana Bauch

Korschenbroich Rund 650.000 Euro sollen die Arbeiten nach derzeitiger Schätzung kosten. Neben Bistum und Verein will sich auch die Pfarre selbst an der Finanzierung beteiligen. Zum 1. Advent soll alles fertig sein.

Auf der Mitgliederversammlung des Kirchenbauvereins St. Dionysius Kleinenbroich gaben der Vorsitzende Thomas Goldmann und Kirchenvorstands-Mitglied Norbert Buck Informationen, die alle Gemeindemitglieder interessieren dürften. Das Wichtigste: In die Pfarrkirche werden im kommenden Jahr rund 650.000 Euro investiert. Das Bistum Aachen gibt 190.000 Euro, der Verein hat rund 120.000 Euro angespart und die Pfarre beteiligt sich ebenfalls an der Finanzierung.

Der Kirchenbauverein organisiert seit Jahren den Handwerkertag. Da machen sich Mitglieder, die keine zwei linken Hände haben, nützlich und sorgen so dafür, dass Handwerkerkosten gespart werden. In diesem und im kommenden Jahr wird es nicht einen, sondern etliche Handwerkertage geben. Goldmann möchte neben den Mitgliedern seines Vereins auch andere Gruppierungen aktivieren.

In einer der ersten Aktionen sollen die Kirchenbänke entfernt und in einer Halle im Gewerbegebiet Glehn, die die Stadt kostenlos zur Verfügung stellt, zwischengelagert werden. Neben den Bänken wird weiteres bewegliches Inventar dort untergebracht werden. So werden rund 39.000 Euro gespart. „Ich bin überzeugt, dass wir das hinkriegen“, sagte Goldmann.