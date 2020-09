Ossum : Freiraum Ossum zeigt Kunst mit Livemusik

Ossum Am Sonntag sind bei einer Ausstellung auch Skulpturen aus dem Holz der abgerissenen Latumer Brücke zu sehen. Dazu ist ein Rundweg angelegt.

Das Programm am Sonntag, 11 bis 18 Uhr, ist aktuell und hat einige Höhepunkte zu bieten. Das Zeichen aber, das das Organisationsteam Angelika Kraft, Svenja Neuendorf und Roland Giersch setzen möchten, ist geblieben: „Wir wollen Gemeinsamkeit zeigen.“ Und nach dem Erfolg der Premiere 2019 wird deshalb auch in diesem Jahr – abgestimmt auf die geltenden Schutzverordnungen – zu „Kunst im Freiraum Ossum“ eingeladen.

Gastgeber in der Kulturstätte eines ehemaligen Kuhstalls in Ossum sind Svenja Neuendorf und Roland Giersch. „Stein Trifft Holz“ setzen sie über ihre Holzbild- und Steinbildhauerei-Arbeiten. „Zum ersten Mal sind Figuren zu sehen, die aus dem Holz der abgerissenen Brücke am Latumer See entstanden sind“, erklärt Roland Giersch. Die in Osterath arbeitende Künstlerin Angelika Kraft zeigt Malerei und Fotografie, darunter Aufnahmen vom Nordkap.