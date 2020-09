Jubilare aus Korschenbroich : Hannelore und Peter Rosen feiern Diamanthochzeit

Korschenbroich Das heutige Ehepaar lernte sich bei der gemeinsamen Arbeitsstelle in einer Mönchengladbacher Textilfabrik kennen. Aus einem Kinobesuch entwickelte sich eine enge Beziehung.

Die ehemaligen Kollegen Hannelore und Peter lernten sich bei ihrem früheren Arbeitgeber, der Textilfabrik Walraf in Mönchengladbach-Rheydt, kennen. Peter war dort bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand als Betriebsschlosser tätig, Hannelore arbeitete als Zettlerin. Nach einem gemeinsamen Kinobesuch entwickelte sich schließlich eine enge Beziehung, bis den beiden klar war, dass sie für immer zusammen bleiben wollen und am 24. September 1960 in Giesenkirchen den Bund fürs Leben schlossen.