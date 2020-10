Jubilare aus Korschenbroich : Helga und Erich Niklas feiern Eiserne Hochzeit

Korschenbroich Seit 65 Jahren gehen die beiden als Ehepaar gemeinsam durchs Leben. Während Erichs Herz für die Borussia schlägt, ist Helga gerne kreativ. Zusammen haben sie so manches von der Welt gesehen.

Vieles haben sie in den gemeinsamen Jahren erlebt: Ihre Urlaube führten sie oft in die Bergwelt nach Bayern oder Österreich oder ans Meer in die Türkei, nach Griechenland oder Spanien. Auch eine Kreuzfahrt zu den Kanaren ist in bleibender Erinnerung geblieben – ebenso wie die vielen Fahrten mit dem Schützenverein oder auch die letzte Donau-Kreuzfahrt vor drei Jahren.