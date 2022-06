Fußball, Landesliga : SVS schießt sich Frust von der Seele

Leverkusen Die Landesliga-Fußballer des SV Schlebusch weisen den Gast aus Mondorf überdeutlich in die Schranken. Allein nach dem Seitenwechsel darf die Mannschaft von Interimscoach Dirk Dreher acht Mal jubeln.

Fußball-Landesliga: SV Schlebusch – TuS Mondorf 10:1 (2:1). Die vergangenen drei Wochen hätten für die Schlebuscher Fußballer nicht unterschiedlicher verlaufen können. Nach dem überraschenden Abgang von Trainer Marcel Müller erlebte das Interims-Gespann Dirk Dreher und Ralf Job bei den ersten beiden Partien ein böses Erwachen. Unter dem Strich standen zwei jeweils klare Niederlagen. Am Pfingstmontag zeigte der SVS jedoch ein deutlich anderes Gesicht und fertigte den Kontrahenten TuS Mondorf deutlich ab. „Der Gegner war bei weitem nicht so schlecht, wie es das Ergebnis vermuten lässt – und wir waren in den vergangenen Wochen trotz der hohen Niederlagen auch nicht so schwach“, betonte Dreher.