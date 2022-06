Juca-Schultour macht Station in Hückeswagen : Schultour-Musiker begeistern die Schüler

JackSayFree sorgte am Freitagvormittag für mächtig viel Stimmung im Innenhof der Realschule. Foto: Katharina Gerding

Hückeswagen Nach zweijähriger Pause besuchten Musiker im Zuge der Juca-Schultour wieder die Erich-Kästner- und die Realschule in Hückeswagen. Das Motto ist Programm: „Masken runter, Hände hoch“. 200 Realschüler kamen zum Konzert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Treffender könnte das Motto der Schultour nach zweijähriger Corona-Pause nicht sein: „Masken runter, Hände hoch“ macht deutlich, wie befreiend es sein kann, endlich wieder gemeinsam zu feiern und Konzerte besuchen zu dürfen. Am Freitag waren die Musiker der Schultour an der Realschule zu Gast. Sie luden nicht nur zu einem halbstündigen Konzert im Innenhof der Schule ein, sondern besuchten auch die Unterrichtsstunden der verschiedenen Klassen. Mit dabei waren Musiker Jonnes aus Ludwigsburg bei Stuttgart und die Band JackSayFree aus der Schweiz.

„Bei uns in der Klasse hat Jonnes von seinem Leben erzählt, und dass er schon mit elf oder zwölf Jahren mit der Musik angefangen hat. Das war sehr interessant“, berichtete Schülerin May Rosanowski beeindruckt.

Info Fünftes Jugendfestival in Wermelskirchen Tour An der Schultour, die 2016 zum ersten Mal stattfand, nehmen in diesem Jahr zehn weiterführende Schulen in Kommunen des Rheinisch-Bergischen und Oberbergischen Kreises teil. Förderung Das Projekt wird gefördert vom Verein „LEADER“ Bergisches Wasserland und vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums. Termin Das Youthnited-Festival findet vom 16. bis 18. Juni, jeweils ab 17.30 Uhr in der Kuhler Heide 1 in Wermelskirchen statt. Weitere Informationen im Internet.

your-juca.de

Die Musiker wurden mit Fragen gelöchert und gaben gerne Auskunft darüber, wie sie auf den Bandnamen gekommen sind, wie viel man als Musiker verdient und wie man es schafft, bekannt zu werden.

Höhepunkt war natürlich das Konzert im Innenhof bei schönstem Sonnenschein, an dem etwa 200 Realschüler teilnahmen. „Die Fünftklässler sind auf Klassenfahrt, und die neunten Klassen befinden sich im Praktikum“, erklärte Schulleiterin Birgit Skörries, warum nicht die ganze Schule teilnehmen konnte. Die 200 Zuschauer hatten sich nach der letzten Schulstunde vor der Bühne versammelt – weniger, als in den Jahren zuvor. „Wären alle da gewesen, wäre sicher auch die Stimmung noch besser gewesen“, bedauerte May Rosanowski die zurückhaltende Feierstimmung. Dabei hatten die Schüler in den vergangenen zwei Corona-Jahren auf so vieles verzichten müssen. „Wir hatten sonst jedes Jahr Bands in der Schule, das hat schon gefehlt“, fügte die 15-jährige Realschülerin hinzu.

Jack Dylan, Sänger und Rapper des Trios JackSayFree, hatte dennoch viel Freude an dem Kurzauftritt in Hückeswagen: „Für uns ist es megacool, an den verschiedenen Orten zu spielen. Die Stimmung ist von Schule zu Schule unterschiedlich. Am Ende sind die Kids aber trotzdem am Start und haben Bock zu feiern.“

Schon einen Tag zuvor war die Schultour in Hückeswagen an der Erich-Kästner-Förderschule zu Gast. Auch da sei man gut mit den Schülern ins Gespräch gekommen und habe im Anschluss zusammen auf musikalischem Weg gefeiert.

Veranstaltet wird die Schultour vom Begegnungszentrum Juca (Jugendcafé) Wermelskirchen. Für Juca-Leiter André Frowein ist es nebensächlich, ob sich mehrere hundert oder nur 30 Schüler das Konzert ansehen. „Es kommt uns auf den Einzelnen an“, betonte er. Ziel sei es, mit den Erfahrungsberichten im Unterricht als auch mit der Musik die jungen Menschen über den normalen Schulalltag hinaus zu ermutigen, an ihren Träumen festzuhalten. „Wir wollen ihnen Perspektiven aufzeigen und Unterstützung bieten“, fügte Mit-Organisatorin Angelique Frowein hinzu.

Den Anfang des Abschlusskonzerts machte Sänger Jonnes mit ruhigen Stücken und tiefsinnigen Texten. Danach verbreitete JackSayFree echte Partystimmung mit Dance Musik und mitreißenden Hip-Hop-Beats.