Konzerte in Korschenbroich : „Die Kleinenbroicher“ begeisterten Seniorenheimbewohner

Konzerte in Korschenbroich

„Die Kleinenbroicher“ spielten für die Senioren vor der Caritas-Tagespflege am Kirchplatz. Foto: Detlef Ilgner Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Als Ersatz für den ausgefallenen Seniorennachmittag organisierte die Stadt eine Konzert-Tour durch mehrere Einrichtungen. Dort kam bei Schlager-Klängen richtig gute Stimmung auf.

Der Seniorennachmittag ist immer sehr beliebt. Diesmal musste er wegen Corona leider ausfallen. Die Seniorenbeauftragte Petra Köhnen hatte sich deshalb etwas einfallen lassen: Sie organisierte einen Auftritt der Formation „Die Kleinenbroicher“ vor Haus Tabita und Timon in Kleinenbroich sowie vor dem Seniorenwohnheim Azurit und der Caritas- Tagespflege in Korschenbroich. Den Senioren gefiel’s.

Am Kirchplatz, vor der Tagespflege, brauchten die betagten Bewohner gar nicht so lange warten wie gedacht: Die Band legte ein Viertelstündchen eher als angekündigt los. Lars Gerstner (Schlagzeug), Volker Schäfer (E-Bass), Stefan Daners (Keyboard) und Laura Werbitzky (Gesang) gaben 50 Minuten lang alles, entführten die Senioren mit ihrer Musik in längst vergangene Zeiten, ließen Erinnerungen wach werden. Das sorgte für vergnügte Gesichter. Edith Seifert war begeistert und musste immer wieder von der Pflegefachkraft Bettina Zons gebremst werden.