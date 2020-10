Korschenbroicher Wählergemeinschaft : Die Aktive ist gegen Alternativ-Mehrheiten

Korschenbroich Über nur noch zwei Sitze verfügt die Wählergemeinschaft im neuen Stadtrat. Dass die beiden Mandatsträger in den kommenden Jahren in der Oppositionsrolle sein werden, steht für den Fraktionschef außer Zweifel.

„Zufrieden sind wir natürlich nicht“, sagt der Fraktionsvorsitzende Hanns-Lothar Endell. „Uns hat im Wahlkampf das Feuer gefehlt.“ Zudem habe das trockene Wetter der vergangenen Jahre dazu beigetragen, dass das klassische Aktive-Thema „Grundwasser“ in diesem Wahlkampf nicht so verfing.

Für die AWG direkt in den Stadtrat gewählt

Für die AWG direkt in den Stadtrat gewählt : Ratsherr Ugur: „In Lohberg fehlt viel“

Baustelle in Viersen

Baustelle in Viersen : Tiefensammler-Gutachten wird Thema im Rat

Ein Anliegen will Endell bis zur konstituierenden Sitzung des Rates allerdings noch durchbringen. „Wir möchten gerne auch unsere sachkundigen Bürger in die Ausschüsse schicken dürfen“, sagt Endell. Angesichts der nur noch zweiköpfigen Ratsfraktion sei das wichtig, um die übrigen Mitglieder besser in die Arbeit einbinden zu können.