Baustelle in Viersen : Tiefensammler-Gutachten wird Thema im Rat

Viersen Ob die Stadt ein Gutachten in Auftrag gibt oder nicht, soll jetzt der Stadtrat entscheiden. Der Hauptausschuss hatte dagegen gestimmt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte den Antrag der FDP mehrheitlich abgelehnt – doch noch ist das Thema Tiefensammler nicht vom Tisch. In der Ratssitzung am Dienstag, 6. Oktober, 18 Uhr im Forum am Rathausmarkt, wird wieder abgestimmt.

Die NEW, die das Projekt leitet, hatte selbst einen Sachverständigen hinzugezogen. Demnach waren an zwei der unterirdisch verlegten Kanalrohre Risse entstanden, weil der Pressdruck beim Rohrvortrieb zu groß war. Ursache dafür sei ein einzigartiges Phänomen in Deutschland. Der Boden sei stellenweise verklebt, wie es sonst eher im Mittelmeerraum üblich sei. Das hat nach Untersuchungen des Sachverständigen für Probleme beim Auftrieb der Rohre im Grundwasser gesorgt, der Pressdruck stieg. In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses unterstützte die CDU den Antrag der FDP. SPD und Grüne erklärten, sie fühlten sich von der NEW gut informiert. Michael Lambertz (SPD) ergänzte, er gehe auch nicht davon aus, dass ein Rechtsanwalt weiterhilft: „Dass da was zu holen ist, ist relativ unwahrscheinlich.“ Hans-Willi Pertenbreiter (FürVie) merkte an, dass Gutachter und Rechtsanwalt ja auch wieder Geld kosten.