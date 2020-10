Angebote in Korschenbroich : Der Sport verlagert sich nach drinnen

Korschenbroich Die Auslastung ist sowohl im Fitnessstudio Mrs. Sporty als auch im Korschenbroicher Hallenbad hoch. Während Studio-Inhaber Michael Baas vom „Corona-Speck“ profitiert, rechnet die Stadt eher mit sinkenden Besucherzahlen.

Der Herbst ist da. Die Tage werden regnerischer, die Nächte werden länger und das Sportprogramm verlagert sich nach drinnen. Letzteres ist in Corona-Zeiten nicht ganz so unproblematisch. Während in den warmen Sommermonaten zahlreiche Aktivitäten an der frischen Luft angeboten wurden, ist das wetterbedingt nun nicht mehr so gut möglich. In den Hallen herrschen jedoch wegen der tendenziell höheren Ansteckungsgefahr strenge Hygiene- und Abstandsregeln.