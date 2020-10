Infektionszahlen im Rhein-Kreis Neuss : Neusser stirbt an den Folgen einer Corona-Infektion

Rhein-Kreis Die Zahl der Menschen im Kreisgebiet, die an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben sind, steigt auf 26. Aktuell ist bei 171 Menschen im Kreis eine Infektion mit dem Virus nachgewiesen.

Von den aktuell mit dem Virus infizierten Menschen wohnen 76 in Neuss, 22 in Kaarst, 18 in Grevenbroich, 17 in Meerbusch, 16 in Dormagen, zehn in Korschenbroich, neun in Jüchen und drei in Rommerskirchen. Aktuell sind im Rhein-Kreis Neuss 544 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.