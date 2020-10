Traditionelle Ausstellung : Glehner Geflügelschau fand unter besonderen Umständen statt

Korschenbroich Keine offizielle Eröffnung, keine Verpflegung und ein ungewohnter Veranstaltungsort in Schlich. Für den Rassegeflügelverein war einiges anders als gewohnt. Prämiert wurden dennoch.

Stefan Pilatus, Vorsitzender des Glehner Rassegeflügelvereins, ist froh, dass in Zeiten der Corona-Pandemie die jährliche Ausstellung stattfinden konnte. Aber Vieles war am Wochenende nicht so wie in den Vorjahren: Es gab keine offizielle Eröffnung mit Ehrengästen wie Bürgermeister Marc Venten und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Es lockten weder Kaffee noch Kuchen. Und die Ausstellung durfte diesmal nicht im Glehner Pfarrzentrum stattfinden – es ist für nichtkirchliche Veranstaltungen geschlossen.