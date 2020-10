„Mord mit Aussicht“-Fantreffen : Krimi-Fans pilgerten nach Liedberg

Korschenbroich Wilfried Vennens Gaststätte „Im Alten Brauhaus“ war als „Gasthof Aubach“ Drehort der Serie „Mord mit Aussicht“. Hier trafen sich am Samstag 80 Anhänger des Eifel-Krimis. Die Organisatoren bewiesen Liebe zum Detail.

„Der Gastraum ist seit den Dreharbeiten unverändert geblieben“, versicherte Liedbergerin Todt-Höhndorf, als bekennender Fan „ganz verrückt“ nach der Serie. „Wenn ich die Titelmelodie höre, habe ich schon gute Laune“, so die 55-Jährige, die sich umgeben wusste von Infizierten des „Hengasch-Virus“. Andrea Kogelboom bekannte ihre große Liebe zum „subtilen Humor“ der Krimiserie. Die bringe sie immer noch zum Lachen, obwohl sie Dialoge und Szenenkonstellationen inzwischen so gut wie auswendig kennt. Hauptkommissarin Sophie Haas sei ihre Lieblingsfigur, so die Duisburgerin. Sie hat die Erkennungsmelodie zur Serie als Klingelton auf ihr Handy heruntergeladen. Die 52-Jährige war vor drei Jahren beim Switchen durch das Fernsehprogramm zufällig bei einer Krimifolge „hängengeblieben“ und ist seitdem bekennende Anhängerin.

Kegelboom war in Zivil gekommen. Die temperamentvolle Petra Koch hingegen reiste aus Mannheim als Polizistin verkleidet an. Im charakteristischen Ermittlerstil fragte sie am Eingang nach der Leiche, um derentwillen sie gekommen sei. Auch sie schwärmte insbesondere für Hautdarstellerin Caroline Peters und bezeichnete sich als Fan der ersten Stunde. Regina Krusenbaum kam mit Ehemann Jörg und der vierzehnjährigen Tochter Marika im Familienverbund. Die drei hatten ihr Outfit in Art historischer Landwirte auf eine im Krimi zu sehenden Theaterszene abgestimmt. „Ich habe keine Ahnung, was mich an der Serie so fasziniert. Vielleicht liegt es daran, weil die Figuren so furchtbar normal sind und sich wahrscheinlich jeder in ihnen ein bisschen wiedererkennen kann“, sagte die Erftstädterin.