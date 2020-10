Lärm in Kleinenbroich : Bahn will Geräuschquelle am Montag beheben

Bahn will Geräuschquelle am Montag beheben

Korschenbroich Ein Knallen schreckt Peter Kamper immer dann auf, wenn ein Zug durch Kleinenbroich fährt. Auf seinen Hinweis hin will sich die Deutsche Bahn nun dem Problem schnell annehmen.

Beim Lärmproblem an der Bahnstrecke in Kleinenbroich scheint es eine schnelle Lösung zu geben. Anwohner Peter Kamper hatte über ein regelmäßiges Knallen berichtet, wann immer ein Zug den Streckenabschnitt zwischen Bahnhof und alter Gleisunterführung überquere (wir berichteten). Die Bahn hat die Stelle nun überprüft und will am Montag eine „Sofortmaßnahme durchführen“.