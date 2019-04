Neue Ausstellung „Kunst im Rathaus“ Korschenbroich : Karl King richtet Blick auf Individualität der Insekten

Beeindruckende Ansichten: Karl King zeigt seine Makrofotografie-Aufnahmen von Insekten derzeit im Rathaus Korschenbroich. Foto: Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Der Fotograf aus Essen zeigt Makroaufnahmen von Insekten derzeit im Eingangsbereich sowie im Ratssaal des Rathauses Korschenbroich. Besucher können verblüffende Details zu den Kleintieren bestaunen.

Von Rudolf Barnholt

Karl King zeigt uns, was wir zu kennen glauben, in dieser Schärfe und Brillanz aber so selten gesehen haben dürften: Der Mediengestalter und Fotograf aus Essen, ist mit seinen Macroaufnahmen bereits beim letzten Kunstfrühling aufgefallen. Jetzt stellt er im Eingangsbereich und im Ratssaal eine Auswahl seiner Fotos auf. Sein ganz großes Thema ist die Fotografie von Insekten. Zu sehen sind aber auch einige Aufnahmen von Feuerwerken.

Das Faszinierende daran: Mit einer Belichtungszeit von drei Sekunden hat der Künstler eine Fülle von Bildern auf seinen Fotos „eingefroren“. So entstanden Impressionen, die kein Besucher dieser Feuerwerke in dieser Form gesehen hat. Diese leuchtenden „Pusteblumen“ sind beeindruckend – noch beeindruckender, als es jedes mit normalem Auge betrachtetes Feuerwerk sein kann. Der 62-Jährige ist aber vor allem ein Insektenfotograf. King benötigt dazu viele Fähigkeiten. Er muss die Insekten finden, fangen und in Szene setzen.

Mit dem „Auge“ der hochwertigen Kamera betrachtet, sieht jedes Insekt aus wie ein Wunder der Schöpfung – das macht diese Ausstellung so interessant und einzigartig. King macht deutlich, was millionenfach in unseren Wäldern und auf unseren Feldern lebt. Die Igelfliege zum Beispiel fällt vor allem wegen ihrer großen, braunen, ovalen Augen auf. Zu sehen ist jedes einzelne Haar auf ihren Beinen. Was ebenfalls begeistert und ein wenig Respekt einflößend ist: Fliegen haben ihr spezifisches, unverwechselbares Gesicht und besondere Körpermerkmale.

Die Schöne ist ein Biest: Der 62-Jährige hat auch eine Bremse fotografiert – sie sticht nicht, sondern beißt. Ein Tier, vor dem sich Karl King ekelt, ist ihm noch nicht begegnet. So wurde auch die Kreuzspinne zu seinem Model, auch sie kann ihre Schönheit und Individualität jetzt für jeden sichtbar unter Beweis stellen. King hat so seine Tricks, wie jeder Fotograf, der zum Teil zickige Beauties ablichtet: Fliegen fahren zum Beispiel ihr Nervensystem runter, wenn es kalt und dunkel wird. Wieder am Tageslicht, lassen sie dem Fotografen gerade mal fünf bis zehn Sekunden Zeit, um auf den Auslöser zu drücken.