Ausstellung in Mönchengladbach : Postwendende Kunst in der alten Post

Mönchengladbach Der Verein Mischpoke hat Werke mehrerer Künstler in einer sehenswerten Ausstellung am Bismarckplatz vereint. Dabei gab es für die Gäste neue Einblicke, denn zur Galerie ist nicht etwa die vertraute Schalterhalle geworden.

Geöffnet Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag, 11. und 12. September, jeweils von 13 bis 17 Uhr zu besichtigen. Am Parcourswochenend am Samstag und Sonntag, 18. und 19. September, öffnet sie von 11 bis 18 Uhr.

Nicht die vertraute Schalterhalle, sondern die wie Perlen an einer Schnur aneinandergereihten unbekannten Büro- und Betriebsräume im Obergeschoss sind zur Galerie geworden. Mit ihren Gemälden von Alltagsräumen ist die Johanna Roderburg ganz nah dran an diesem Ausstellungsort. In der Ecke liegen Postsäcke, ein altes Telefon hängte sie an die Wand. Daneben ihre Bilder: Mit dem hochrealistisch gemalten Blick in ein Büro oder in eine unaufgeräumte Ecke stellt Roderburg den direkten Bezug zum Postamt her.