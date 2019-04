Politik in Korschenbroich : CDU in Glehn hat eine neue Chefin

CDU in Glehn hat eine neue Chefin

Politik in Korschenbroich

Glehn Der CDU-Ortsverband Glehn hat eine neue Vorsitzende: Ellen Wappenschmidt-Krommus (64) war in der Mitgliederversammlung die einzige Kandidatin für das Amt.

Die neue Vorsitzende Ellen Wappenschmidt-Krommus ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter, berufllich arbeitet sie in der Beratung für Planung und Bau von Sozialimmobilien. Seit etwa drei Jahrzehnten ist sie Parteimitglied, seit dem Jahr 2000 gehört sie dem Vorstand an. Außerdem ist sie stellvertretende Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes Korschenbroich sowie Sachkundige Bürgerin. „Mein Ziel sind Aktivitäten nah an der Bevölkerung.“ Dazu gehört es für Ellen Wappenschmidt-Krommus auch, dass Bürger rechtzeitig zu Planungen eingeladen werden sollen.