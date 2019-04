Ausschuss in Korschenbroich : Haus in Schlich soll neues Denkmal werden

Am Dienstag, 9. April, tagt der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalschutz im Ratssaal an der Don-Bosco-Straße. Los geht es um 18 Uhr. Foto: Berns, Lothar (lber)

Korschenbroich Wenn am kommenden Dienstag, 9. April, um 18 Uhr der Ausschuss für Stadtentwicklung, Planung und Denkmalpflege im Ratssaal an der Don-Bosco-Straße zusammenkommt, wird ein weiteres Haus in die Denkmalliste eingetragen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei einer gemeinsamen Orstbegehung des Landschaftsverbands Rheinland (LVR), der Unteren Denkmalbehörde und dem Eigentümer wurde das Haus Schlich 18 besichtigt. Ein Gutachten des LVR kommt zu der Einschätzung, dass das Haus ein Denkmal im Sinne des Deknmalschutzgesetzes ist. Das Haus stammt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts.

Laut Gutachten veranschaulicht das Gehöft die typische bäuerliche Bauweise seit dem ausgehenden Mittelalter. Es dokumentiere zudem den historischen Entstehungsprozess von Schlich. Das Gehöft bestand ursprünglich aus einem Wohnstallhaus, einer Scheune und einem Speicher. Das Haus gebe einen Eindruck vom städtebaulichen Gefüge zwischen dem frühen 18. Jahrhundert und der Nachkriegszeit. Geschützt werde künftig die zweiflügelige Fachwerkhofanlage in ihrer Substanz, Konstruktion und im Erscheinungsbild. Die Verwaltung werde nun die Unterschutzstellung einleiten.

(cli)