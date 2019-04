Mundart in Korschenbroich : Platt jekallt zur „Ladies Nait“

Korschenbroich Mundartfreundinnen begeisterten im Kulturbahnhof mit einem vergnüglich serviertem Programm.

In der Rolle der Trier-Pilgerin auf dem Weg zum Grab des „Matthes“ knüpfte Otten auf amüsante Weise an die in Korschenbroich gelebte Pilgertradition an. In Anspielung auf das Seniorenheim in Bahnhofsnähe gab Susanne Zandonella im hinreißenden Vortrag die Altenpflegerin mit dem Traum vom Leben als Stewardess. Lachsalven erntete sie ebenso mit der Erzählung von den Auswirkungen eines Bohnengerichts in der Maiandacht. Uschi Jansen personifizierte auf köstliche Weise die neugierige Nachbarin mit der puren Lust am Dorfklatsch und parodierte mit Blick auf Lischen Müller sowie Hinz und Kunz vertraute Namen von Menschen, die keiner kennt. Martina Golombek befand zum Hüftgold der Molligen, da müsse Frau es nur verstehen, die Pracht richtig zu servieren. Vergnüglich berichtete Uschi Knoche von Jupp und den Tücken der Technik. In der Liebe zur Mundart schlägt Sabine Stefes offenbar nach dem Vater. Sie beherrscht den trockenen Humor, der die Zuhörer vergnügt lachen ließ. Zu Josef Nowaks Begleitung am Keyboard ergänzten die Ladies der Mundart im Chor mit den beteiligten Herren die Auswahl der Texte um thematisch passende Lieder.