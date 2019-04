Auf Korschenbroichs Straßen: Zahl der Verkehrsunfälle in Korschenbroich ist 2018 deutlich gesunken

Zahl der Verkehrsunfälle in Korschenbroich ist 2018 deutlich gesunken

Die Polizei in Korschenbroich zählte im Jahr 2018 deutlich weniger Unfälle als noch im Jahr zuvor (Symbolbild). Foto: Michael Scholten

Korschenbroich Polizeihauptkommissarin Claudia Suthor präsentierte die erfreulichen Zahlen im Hauptausschuss der Stadt. Die Zahl der verunglückten Fahrradfahrer im Stadtgebiet stieg allerdings im vergangenen Jahr an.

Polizeihauptkommissarin Claudia Suthor, seit einem Monat Wachleiterin in Korschenbroich, berichtete im Hauptausschuss der Stadt nicht nur über eine sinkende Zahl an Straftaten. Im Jahr 2018 ging auch die Zahl der Verkehrsunfälle auf Korschenbroicher Stadtgebiet deutlich zurück. So verzeichnete die Polizei im vergangenen Jahr 522 Unfälle, 113 weniger als noch 2017.