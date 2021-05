Bedarf in Korschenbroich steigt : Im kommenden Kindergartenjahr fehlen 82 Plätze

Der Bedarf an Kita-Plätzen in Korschenbroich steigt. Laut Prognose fehlen derzeit für das Kindergartenjahr 2022/23 insgesamt 82 Plätze. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Korschenbroich Das sind deutlich mehr als nach der bisherigen Methode ermittelt wurden. Antonius Berheide vom Jugendamt des Rhein-Kreis Neuss stellte im Ausschuss die Zahlen vor.

Zum Kindergartenjahr 2013/2014 lebten 1559 Kinder im Stadtgebiet. Diese Zahl stieg kontinuierlich auf 2015 Kinder zum Kindergartenjahr 2020/2021. Das entspricht einer Steigerung um rund 29 Prozent. Kindergärten mussten gebaut oder erweitert werden. Dieser Trend wird noch anhalten.

Antonius Berheide vom Jugendamt des Rhein-Kreis Neuss stimmte die Mitglieder des Ausschusses für Bildung, Soziales, Familie und Senioren darauf ein, dass schnell etwas geschehen müsse, um weitere Kapazitäten in den Kitas zu schaffen. Für das Kindergartenjahr 2021/2022 sieht er noch keine Probleme.

Berheide hatte neben der bisherigen Bedarfsplanung noch eine Prognose dabei. Zudem hatte er sich die Kinderzahlen zum 15. Februar 2021 geben lassen. Vor allem in Korschenbroich wurde und wird viel gebaut. Berheide brachte für die Neubau- beziehungsweise Plangebiete so gut es ging die Zahl der Einfamilienhäuser und die Zahl der Wohnungen mit mindestens drei Zimmern in Erfahrung. In seinen Kalkulationen geht er davon aus, das es in zu errichtenden beziehungsweise gerade fertiggestellten Einfamilienhäusern durchschnittlich 0,7 Kinder im Kindergartenalter geben wird. Die Quote bezüglich der Wohnungen in Mehrfamilienhäusern liegt mit 0,5 Kindern etwas niedriger.

Die Bedarfsplanung mit Prognose geht für das kommende Kindergartenjahr von 82 fehlenden Plätzen aus. Das sind deutlich mehr als nach der bisherigen Methode ermittelt wurden. Trotzdem mahnte er im Ausschuss zur Gelassenheit: So stünden derzeit noch über 50 Überbelegungsplätze zur Verfügung. In der Regel sind pro Kita-Gruppe zwei Überbelegungsplätze vorgesehen.

Der aktuelle Anmeldestand bei den Kitas im Stadtgebiet stellt sich wie folgt dar: Für Kinder unter drei Jahren stehen 284 Plätze zur Verfügung, belegt sind derzeit 268. Für Kinder über drei Jahre kommen auf die 1060 Plätze 1087 Anmeldungen. Berheide kam zu folgendem Fazit: „In Korschenbroich wird zum Kindergartenjahr 2022/2023 eine Gruppe für Kinder über drei Jahren erforderlich werden. Dies könnte eine zusätzliche Waldgruppe sein.“

Auch in Pesch könnte es zum übernächsten Kindergartenjahr Bedarf nach einer weiteren Gruppe für über drei Jahre alte Kinder geben. Zum Kindergartenjahr 2023/2024 sieht Berheide zusätzlichen Bedarf für eine Gruppe mit fünf U3- und 15 Ü3-Plätzen. In Liedberg werden zum Kindergartenjahr 2022/2023 voraussichtlich zwei weitere Gruppen mit insgesamt zehn U3-Kindern und 30 Ü3-Kindern gebraucht. Die Versorgung mit Kitaplätzen in Glehn ist sichergestellt. Der Anbau der Räume für zwei weitere Gruppen an den Katholischen Kindergarten müsse allerdings zügig erfolgen.