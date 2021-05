Jäger in Korschenbroich appellieren : Wegen der Brutzeit Hunde anleinen

Korschenbroich Mit den wärmeren Temperaturen beginnt in der Natur die Brut- und Setzzeit. Streunende Hunde können trächtige Tiere und brütende Vögel schnell stören und die Elterntiere von den Jungen trennen oder gar verletzen. Davor warnen die Jäger rund um Korschenbroich.

Er und die anderen Grünröcke sorgen sich. Mit den wärmeren Temperaturen beginnt in der Natur die Brut- und Setzzeit: „Das ist die Phase, in der bei uns die freilebenden Wildtiere Nachwuchs erwarten. Dann werden die ortsnahen Felder und Wälder zur Kinderstube bei Hase, Fasan und Kaninchen.“ Die Bodenbrüter legen ihre Eier zuweilen gar am Feldweg ab. Das Wild sucht sich dafür überwiegend das Dickicht der Wälder, Feldhecken und hohes Gras aus. Derartige Ruhezonen sollten von den Besuchern gemieden werden. In wenigen Tagen werden die Rehe ihre Kitze setzen.