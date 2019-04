Ausschuss in Korschenbroich : Kulturausschuss entscheidet über Vereinsförderung 2019

Ausschuss in Korschenbroich

Am heutigen Donnerstag tagt um 18 Uhr der Kulturausschuss im Ratssaal an der Don-Bosco-Straße. Es geht unter anderem um die Förderung von Vereinen. Foto: Berns, Lothar (lber)

Korschenbroich 8259,80 Euro werden auf 50 Vereine verteilt und im Oktober ausgezahlt. Bereits jetzt können Konzertzuschüsse für 2020 beantragt werden. Vereine im sozialen Bereich erhalten insgesamt 3020 Euro. Die Summe wird auf acht Vereine verteilt.

Die Stadt Korschenbroich wird die kulturell tätigen Vereine im Jahr 2019 mit allgemeinen Vereinszuschüssen in Höhe von insgesamt 8259,80 Euro fördern. Die Summe entspricht dabei der Höhe der Zuschusssumme im Vorjahr. Sollte der Kulturausschuss am heutigen Donnerstag dem Vorschlag der Verwaltung zustimmen, wird das Geld auf insgesamt 50 Vereine aufgeteilt – mit Beträgen zwischen 40,80 und 408,80 Euro. Ausgezahlt werden die Zuschüsse dann zum 1. Oktober 2019.

Über die Zuschüsse in Kenntnis gesetzt wurden die Vereine bereits beim Jahresgespräch der Stadt mit den kulturell tätigen Vereinen. An diesem Gespräch hatten Mitte März die Mitglieder von 14 Vereinen, Vertreter politischer Parteien sowie Bürgermeister Marc Venten, Stadtkämmerer Thomas Dückers, Kulturamtsleiterin Michaele Messmann sowie die Verwaltungsangestellte Christina Nierwetberg teilgenommen. Die Vereine können nun bereits die Anträge für Konzertzuschüsse in 2020 einreichen.