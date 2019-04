Neue Ehrenmedaille in Korschenbroich : Stadt verleiht erstmals Kirsmichen Taler

So sieht die Vorderseite der neues Medaille aus. Sie zeigt das Abbild von Dietrich IV, dem Herrn zu Millendonk. Foto: Stadt Korschenbroich

Korschenbroich Die Bürgermeister der beiden Partnerstädte erhalten als erste die neue Medaille. Sie ist einer historischen Währung nachempfunden, die 1542 von Dietrich IV., dem Herrn zu Millendonk, geprägt wurde, und steht für Stadtgeschichte.

Von Christian Lingen

Seit 1979 gibt es die Verdienstmedaille der Stadt Korschenbroich, die damals an Maria Kreuzberg verliehen wurde. 14 verdiente Bürger haben sie seitdem erhalten. Nun wird die Medaille durch den Kirsmichen Taler abgelöst. Er ist die Nachbildung einer Münze, die es Mitte des 16. Jahrhunderts tatsächlich als Zahlungsmittel gab. Erhalten werden den Taler am Samstag, 6. April, die Bürgermeister der beiden Partnerstädte Carbonne (Bernhard Bros) und Schorfheide (Uwe Schoknecht).

Dietrich IV., Herr zu Millendonk und Schönau, Amtsmann zu Ruhrort und Wolkenburg, ließ 1542 eine silberne Münze schlagen. Sie zeigte sein Bildnis mit der Aufschrift „Theod. D. in Millendonk z. Schonawe“. Die Rückseite zeigte die kombinierten Wappen von Millendonk und Drachenfels. Ringsherum stand „Mone no. dom. Schonawensis 1542“. Drei Jahre vor seinem Tod, nämlich 1546, wird der Taler „Kirsmicher Währung“ genannt. 1612 waren dieser Taler und der Neußer Taler gleichwertig. Wie lange es ihn gab, ist nicht bekannt. Angenommen werden darf aber die Mitte des 17. Jahrhunderts.

So sieht die Rückseite des Kirsmichen Talers aus. Foto: Stadt Korschenbroich

Info Die Kirsche gab dem Ort seinen Namen Herkunft Der Name "Kirsmich" deutet darauf hin, dass damals viele Kirschen angebaut wurde. "Kirse" ist das mittelhochdeutsche Wort für "Kirsche". Somit könnte Korschenbroich früher einmal, übersetzt "Kirschenfeld" geheißen haben.

Der Name „Kirsmich“ für den Taler, kommt nicht von ungefähr. Der älteste bekannte Name für die heutige Stadt Korschenbroich ist Crismeke. Sie stammt aus dem frühen 12. Jahrhundert. Im Laufe der Jahre änderte sich die Schreibweise. Aus dem Jahr 1318 ist in einer Urkunde bereits die Schreibweise „Kirsmich“ belegt. Wann genau sich diese Schreibweise einbürgerte und wann dies in welchen Teilen des heutigen Korschenbroichs geschah, ist nicht genau zu definieren. Fest steht, dass es sich bei der Schreibweise „Kirsmich“ um die der mittelhochdeutschen Zeit handelt. Als Mittelhochdeutsch bezeichnen Germanisten und Altphilologen die Zeit zwischen 1050 und 1350. Jedoch war die Schriftsprache damals nicht einheitlich, sondern wurde noch einmal nach Regionen unterschieden. Dialektgrenzen brachten andere Schreibweisen mit sich. Im Fall von Korschenbroich ist dies besonders schwierig, da mitten durch das heutige Stadtgebiet die sogenannte Bennrather Lienie verläuft.

Damals sprach man in Korschenbroich Mitteldeutsch, das sich jedoch noch einmal in Westmitteldeutsch für das Rheinland und Rheinfränkisch für das südliche Rheinland unterteilte. Heute trennt die Bennrather Linie den südniederfränkischen vom ripuarischen Sprachraum. Je nachdem wo in Korschenbroich also damals der Name „Kirsmich“ geschrieben wurde, dürfte er leicht variiert haben. Während das Wort „Kirsmich“ also aus der mittelhochdeutschen Zeit stammt, wurde der Taler von Dietrich IV. geprägt, als aus Mittelhochdeutsch längst Frühneuhochdeutsch geworden war. Diese Sprachperiode dauerte von 1350 bis 1650. Ob die Schreibweise „Kirsmich“ zu diesem Zeitpunkt noch Bestand hatte oder ob sich Dietrich IV. für seine Münze einer alten Schreibweise bedient hat, lässt sich heute nicht zweifelsfrei klären.

Der Taler, den die Stadt Korschenbroich an die Bürgermeister der beiden Partnerstädte verleiht, besteht wie sein historisches Vorbild aus Silber, ist jedoch vergoldet. Er löst die bisherige Verdienstmedaille ab. Grund dafür sei laut Birgit Wilms vom Referat des Bürgermeisters, dass der bisherige Bestand an Medaillen aufgebraucht sei. Die Idee, eine neue Medaille prägen zu lassen, die dazu einen historischen Bezug zu Korschenbroich hat, stamme von Bürgermeister Marc Venten. „Wir standen vor der Wahl, etwas völlig Neues zu kreieren, oder uns an einer historischen Vorlage zu orientieren. Wir haben uns dann für die zweite Möglichkeit entschieden, weil dieser Taler ja auch eine Besonderheit ist. Eine eigene Währung der damals reichsunmittelbaren Herrschaft Myllendonk – das gibt es hierzulande nicht so häufig. Schön fanden wir dabei auch den Namen Kirsmich als alte Bezeichnung für Korschenbroich", sagt Venten.