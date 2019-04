Zum Jubiläum 100 Jahre Bauhaus : Bauhaus-Stationen im Kulturbahnhof

Korschenbroich Umgeben von Martin Lerschs Bauhaus-Bildern referierte Thomas Brandt über die Entwicklung des legendären Schulmodells.

Als Kind habe er gerne mit Legosteinen gespielt, um aufzubauen und abzubauen, Neues zu schaffen und zu kopieren. Das erzählte Martin Lersch begleitend zu seiner Ausstellung im Kulturbahnhof. Mit der Kindheitserinnerung zielte der Künstler im hintergründig amüsanten Wort- und Gedankenspiel auf das Bauhaus. Ihm hat er eine Bildserie gewidmet, die noch am Sonntag zu sehen ist. In Kooperation mit dem städtischen Kulturamt feierte der Freundeskreis für Kunst und Kultur in Kombination von Ausstellung und Vortrag das legendäre Schulmodell, das im Gründungsjahr 1919 etwas vollkommen Neues darstellte.