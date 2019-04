Unternehmen in Korschenbroich : Handy-App macht das Fahren einfacher

Kleinenbroich Das Kleinenbroicher Unternehmen Digital Fleet Solutions GmbH will Fahrer von allen organisatorischen Aufgaben entlasten. Zunächst sollen Fahrer von Dienstfahrzeugen das Angebot nutzen, das viele Komponenten vereint.

„In den vergangenen Jahren haben wir immer mehr wahrgenommen, dass die Digitalisierung in rasenden Schritten voranschreitet,“ sagt Claus Wollnik. Dort Schritt zu halten, ist für den Unternehmer eine wichtige Aufgabe. Vor 26 Jahren gründete er einen Betrieb, der seine Hauptaufgabe in elektronische Flotten- und Fuhrparklösungen sieht. „Wir sind ein Technikunternehmen. Ich habe mich schon früh auf technische Nachrüstung spezialisiert“, sagt Wollnik, der bei Porsche das Kfz-Handwerk gelernt hat und dort auch seinen Meister machte. „Als ich mich 1993 mit meinem Unternehmen wollnikom selbständig gemacht habe, fing es mit Navigationsystemen und Autotelefonen an.“ Inzwischen bietet der Betrieb mehrere Komponenten an: Alarm- und Freisprechanlagen, Navigation, Rückfahrsysteme sowie Ausstattungen für Behörden-, Einsatz- und Sicherheitsfahrzeugen von Polizei und Rettungskräften.

„Wir möchten in Zukunft Dienstleistungen rund um das Fahrzeug anbieten“, sagt Wollnik. Dazu hat er Anfang des Jahres eine neue Gesellschaft gegründet: Digital Fleet Solutions. Im Mittelpunkt des Unternehmens steht eine von Claus Wollnik entwickelte App mit digitalen Lösungen rund um das Fahrzeug. Zunächst sollen Fahrer von Dienstfahrzeugen die App nutzen. „Das können Personenwagen sein, aber auch Transporter und Nutzfahrzeuge.“ Wer einen Fuhrpark zu verwalten hat, für den bietet das Unternehmen eine individuelle Version an, die um zukünftige Funktionen erweitert werden kann. So können alle Führerschein-Informationen und Daten des Fahrzeugbriefes in der App hinterlegt werden, so dass der Nutzer eines Dienstfahrzeugs ohne Verzögerung starten kann. Denn die App verbindet sich digital mit dem Fahrzeug. Sie informiert den Fahrer über alle Daten des Autos, über gefahrene Kilometer, Reifendruck und den nächsten Wartungstermin. Außerdem zeigt die App Unternehmen in der Umgebung an, mit denen Wollnik einen Rahmenvertrag geschlossen hat und navigiert das Fahrzeug auf Wunsch dorthin.