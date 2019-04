Auszeichnung in Korschenbroich : Erste Verleihung des Kirsmicher Talers im Rathaus

Korschenbroich Die Bürgermeister der Partnerstädte Carbonne und Schorfheide erhielten als erste die neue Auszeichnung.

In einer feierlichen Premiere überreichte Bürgermeister Marc Venten die Auszeichnung an die Bürgermeister Bernard Bros und Uwe Schoknecht aus den Partnerstädten Carbonne (Frankreich) und Schorfheide (Brandenburg). Damit würdigte er deren Einsatz für Freundschaft und Frieden im Städteverbund. Zu den Ehrengästen im Ratssaal zählten Bundestagsabgeordneter Ansgar Heveling, Finanzminister Lutz Lienenkämper, der stellvertretende Landrat Hans-Ulrich Klose und Vertreter des Freundeskreises von Carbonne.

Beim Dank für die „grand honneur“ verriet der Gast aus Frankreich, dass er am City-Lauf teilnehmen werde. Schoknecht lobte die Absicht, Menschen über die Auszeichnung zu ermuntern, sich für die Stadt und Freundschaft einzusetzen. „Vor 30 Jahren sind Mauern gefallen, und unsere Freundschaft ist fast ebenso alt. Es gibt zwar noch Mauern in manchen Herzen, doch man kann sie zum Einstürzen bringen, wenn man Geschichten authentisch erzählt“, so Schoknecht. Er betonte, dass gemeinschaftliches Handeln in Freundschaft Vorbildcharakter trage. In Gedenken an die Initiatoren der ersten Stunde betonte Schoknecht: „Wir haben von Korschenbroich sehr viel gelernt – wie man feiert und wie man eine Gemeinde aufbaut“.