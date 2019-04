Bis zu 500 Teilnehmer erwartet : Kleinenbroicher Senioren organisieren Demo

Kleinenbroich Vor dem Landtag werden Menschen „zwischen Arbeit und Ruhestand“ (ZWAR) morgen gegen die Streichung von Landesmitteln protestieren.

Der Protest richtet sich gegen Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Denn der will Ende des Jahres der ZWAR-Gruppe die Gelder streichen. Dabei geht es um 600.000 Euro, die für die Zentralstelle in Dortmund verwendet werden. ZWAR wurde an der dortigen Universität 1979 vor dem Hintergrund des demographischen Wandels gegründet. Seitdem sind in 85 der 396 NRW-Kommunen ZWAR-Gruppen entstanden. In der Stadt gibt es Gruppen in Korschenbroich, Kleinenbroich und in Liedberg. Dort machen etwa 500 ältere Menschen mit. „Wir sind völlig autonom, die Landesmittel werden nur für die fest angestellten Mitarbeiter der Zentrale verwandt“, sagt Buck. Von dort bekommen die Gemeinschaften vor allem juristische, pädagogische und organisatorische Hilfe. „Da die Zentrale nicht selbst protestieren wollte, haben wir Kleinenbroicher das übernommen,“ sagt Buck.