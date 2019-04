Geschichte in Korschenbroich : Heimatfreunde Glehn stellen an Fußfällen Stelen mit QR-Code auf

Glehn Die Heimatfreunde Glehn haben jetzt die neuen Textstelen mit Erklärungen zu den historischen Glehner Fußfällen vorgestellt. Der Verein will damit „die In- und Aufschriften unserer sieben Fußfälle für die Öffentlichkeit sichtbar erhalten“, erklärt Vorsitzender Joachim Schröder.

Rund 50 Menschen waren bei der Präsentation am Fußfall „Hagelkreuz“ in Glehn dabei. Eine Besonderheit: An den Stelen ist ein QR-Code angebracht, per Smartphone können so digital Infos abgerufen werden. Die Codes sind direkt mit der Website der Heimatfreunde Glehn verlinkt.