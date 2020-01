Tischtennis-Landesliga : Tischtennis: DJK-Herren nun erster Verfolger

Die Mannschaft um Martin Blume besiegt den TV Mehrhoog vor heimischem Publikum mit 9:1. Weiß-Rot-Weiß Kleve spielt Remis gegen den TTC Homberg.

Kleve Herren-Landesliga 7: DJK Rhenania Kleve – TV Mehrhoog 9:1. Mit einem ungefährdeten Heimsieg gegen den TV Mehrhoog startete die Klever Rhenania in die Rückrunde. Nach dem 9:4 Erfolg auf der rechten Rheinseite entschieden die DJK-Herren, bei denen für Spitzenspieler Martin Blume erstmals in dieser Spielzeit Routinier Jens Westerbeck mit von der Partie war, das Rückspiel mit 9:1 (29:8 Sätze) zu ihren Gunsten. So schieben sie sich auf Tabellenplatz zwei vor. Johannes Kirchner: „Insgesamt ein recht klarer Erfolg. Jetzt freuen wir uns auf das anstehende Lokalderby!“ In der Tabelle rückte die DJK-Sechs mit dem achten Saisonsieg auf den zweiten Platz vor. Den Grundstein zum Heimsieg legte der Gastgeber bereits im Doppel. Zum Auftakt punkteten sowohl Kirchner/Oliver Jansen als auch Christian Schlesinger/Hendrik ter Steeg jeweils in drei Sätzen zur 2:0 Führung. Nicht zum Zuge kamen Westerbeck/Daniel Marquard. Die DJK-Paarung unterlag Christian Könders/Daniel Naves im Entscheidungsdurchgang mit 9:11. Keinen zählbaren Erfolg der Gäste, die mit der Niederlage auf den letzten Tabellenrang abrutschten, ließ die DJK-Sechs im Einzel zu. Während sich die beiden Spitzen Kirchner (2) und Schlesinger (1) sowie Jansen (1) und ter Steeg (1) deutlich durchsetzen konnten, mussten Westerbeck und Marquard nach 1:2 Satzrückstand gegen Matthias Pumpe bzw. Rainer Anschlag über die volle Distanz.