Hallenstadtmeisterschaft Goch : Daniel Beine mit Rückenwind in der Halle

Daniel Beine mit Rückenwind in der Halle

Die Bezirksliga-Kicker der Gocher Viktoria knüpften dort an, wo sie im vergangenen Jahr aufgehört hatten: Auch 2020 dürfen sie sich die beste Hallenmannschaft der Stadt nennen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Der neue Spielertrainer der Gocher Viktoria gewinnt mit seinen Kickern die 32. Hallenstadtmeisterschaft und wird Torschützenkönig. Im Finale setzen sich die Schwarz-Roten nach Neunmeterschießen gegen Alemannia Pfalzdorf durch. Bester Feldspieler war Jordi Barbara.

Dem Favoriten gelingt vor 300 Zuschauern die Mission Titelverteidigung: In der Gocher Gesamtschule feiert Bezirksligist und Ausrichter Viktoria Goch auch in diesem Jahr den Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Turnier.

Soziales Engagement Der Förderkreis der Viktoria und der Turnier-Hauptsponsor AVG-Bau zahlen fünf Euro pro Tor an die Jugendabteilung der SG Kessel/Ho.-Ha. Der Erlös: 465 Euro.

Wie gut war die Stimmung in der Halle der Gesamtschule? Ausgezeichnet. Die Stadt Goch lebt Lokalpatriotismus. Und das mit frenetischen Anfeuerungen und drönender Musik der Preisklasse „Ententanz“. Die größte Anhängerschar hatte Alemannia Pfalzdorf im Schlepptau: Ihr Vereins-Blau dominierte die Halle.

Wie verlief die Gruppenphase? Ohne große Überraschungen. Die Erstvertretung von Viktoria Goch marschierte durch die Gruppe A. Mit drei Siegen, 17 Toren und nur einem Gegentor gegen die Concordia zogen die Kicker von Spielertrainer Daniel Beine ins Halbfinale ein. Auf die Schwarz-Roten folgte die Reserve von Alemannia Pfalzdorf. Umgekehrt das Bild in Gruppe B: Dort behielt A-Ligist Pfalzdorf die Oberhand, Viktoria Gochs Reserveaufgebot qualifizierte sich als zweiter Gruppensieger für die Runde der besten vier Mannschaften.

Wer überzeugte im Halbfinale? Erneut die Bezirksliga-Mannschaft von Viktoria Goch. Sie setzte sich mit 7:0 gegen ihre eigene Reserve durch. Zur Wahrheit gehört allerdings auch: Viktorias Zweite präsentierte sich über die gesamte Viertelstunde hinweg erbärmlich schwach. Nachdem Malik Bongers für den Auftakttreffer gesorgt hatte, fiel die Reserve auseinander. Nils Willi Konstanczak, Marvin Gisberts, Besar Amzai und drei Mal Daniel Beine sorgten für die übrigen Treffer. Deutlicher schwerer tat sich die erste Mannschaft Alemannia Pfalzdorf gegen die Vereinskollegen. Früh war der Favorit durch Henning Hans und Dominic van Baal in Führung gegangen, die Reserve kämpfte sich jedoch durch Treffer von Yannik Elbers und Jonathan Helm zurück in die Begegnung. Erst nach dem Seitenwechsel drehten die Kreisliga-A-Kicker auf und sorgten für den 6:2-Erfolg.

Wie emotional war das Endspiel? Es war mitreißend. Die Stimmung kochte zwanzig Minuten lang regelrecht über. Viktoria Goch und Alemannia Pfalzdorf wussten beide lautstarken Anhang auf ihrer Seite. Dazu kommt: Die Fans bekamen für den drei Euro teuren Eintritt eine Menge geboten, die Mannschaften agierten auf Augenhöhe. Der Bezirksligist ging nach vier Minuten durch Besar Amzai in Führung, wenig später glich Dominic van Baal aus. Nick Helmus schob zum 2:1 für Pfalzdorf ein, Amzai traf zum Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehte die Viktoria dann für einige Zeigerumdrehungen auf: Robert Nafin und ein Eigentor des Alemannen-Schlussmanns Sebastian Düvert bescherten eine 4:2-Führung. In einem bemerkenswerten Schlussspurt egalisierten Christian Ploenes und Timo Auschner diese jedoch wieder. So musste das Neunmeterschießen die Entscheidung herbeiführen. Dort behielt die Viktora die Nerven, sie gewann mit 7:5.