Tischtennis : Klever Herrenteams zuversichtlich

Kleve Tischtennis-Landesliga: DJK Rhenania Kleve empfängt Mehrhoog. WRW Kleve nach Homberg.

In die Rückrunde startet der Tabellenzweite am Samstagabend mit einem Auswärtsspiel beim TTC Homberg. An die erste Begegnung mit dem Tabellenvierten hat die WRW-Sechs keine guten Erinnerungen. Ohne das nötige Quäntchen Glück unterlag das Klever Sextett dem TTC mit 6:9. „Im zweiten Einzeldurchgang gingen gleich drei Fünfsatzspiele in der Verlängerung verloren. Das hat uns das Genick gebrochen!“ Im Rückspiel hofft der Klever Routinier den Spieß umdrehen zu können.