Tischtennis : Rhenania nach Abstieg nun Landesligist

DJK Kleves Spitzenspieler Johannes Kirchner tritt nun in der Landesliga an. Foto: Markus van Offern

Kleve Herren-Tischtennis auf Verbandsebene: Klever WRW-Sechs strebt in der neuen Saison einen gesicherten Mittelfeldrang an. DJK Kleve muss Andrea Bolda (Wickrath) und Simon Jansen (Rees-Groin) ersetzen.

In der Landesliga Gruppe 7 gehen in der neuen Saison die beiden führenden Klever Herrenteams auf Punktejagd. Neben der Erstvertretung der TTVg WRW Kleve schlägt in der Spielzeit 2019/2020 auch der letztjährige NRW-Ligist DJK Rhenania Kleve in der Landesliga auf. Sportwart Sven Hessel: „Nach dem für uns schmerzlichen Abgang von Simon Jansen zum TTV Rees-Groin haben wir uns gegen einen Start in der Verbandsliga entschieden!“

TTVg WRW Kleve – TTC Homberg: Mit einem Heimspiel gegen den TTC Homberg startet am Samstagabend die erste Herrenmannschaft des Klever Traditionsclubs in die neue Spielzeit. Zur Austragung kommt das erste Heimspiel der WRW-Herren in der Sporthalle am Mittelweg um 18.30 Uhr. Die vergangene Saison beendete das Team um Mannschaftsführer Peter Hendricks auf dem fünften Tabellenrang. Eine weitere Saison ohne Abstiegssorgen peilt der Routinier auch in der neuen Spielzeit an: „Wir erhoffen uns einen Platz im Mittelfeld. Mit den Relegationsrängen wollen wir nichts zu tun haben!“ Zu den Top-Favoriten der Liga gehören für Hendricks die Teams aus Wesel-Flüren und Rhede. Zur Stammformation gehören neben Spitzenspieler Vincent Kepser, der zuletzt mit einer 13:3-Bilanz zu überzeugen wusste, Hendricks, Maikel Peters und Neuzugang Lucca Kaus. Die Klever Nachwuchshoffung spielte bereits in der Jugend für Weiß-Rot-Weiß und kehrt nach einem Gastspiel beim Klever Lokalrivalen zurück an den Mittelweg. Hiroshi Leo Kittenberg und Jens Roeloffs teilen sich einen Platz, vervollständigt wird die Landesliga-Sechs im dritten Paarkreuz wie im Vorjahr in erster Linie von Stefan Merfeld. Wie schnell die WRW-Sechs ihr Saisonziel in die Tat umsetzen kann, dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie oft die Stammformation zur Verfügung stehen wird. Mit dem TTC Homberg trifft die Klever Erstvertretung zum Saisonauftakt auf eine „unbekannte Größe“. Das Duisburger Sextett schaffte in der vergangenen Spielzeit als Tabellenneunter der Landesliga Gruppe 9 gerade noch den Klassenerhalt und bietet in der Schwanenstadt gleich zwei neue Spitzenspieler auf. Neben Luca Kasper, der in der Rückrunde an Brett vier 12:8 Siege holen konnte, spielt im oberen Paarkreuz künftig Ingo Rix auf. Der Neuzugang vom Kreisligisten TTV BW Neudorf verzeichnete in der abgelaufenen Saison im Spitzenpaarkreuz eine 36:3-Bilanz. Die beiden bisherigen Spitzen Thorsten Kurscheit und Christian Timmermann bilden das mittlere Paarkreuz. Vervollständigt wird die Stammsechs von Alexander Gebauer, Maarten Peitz und Jörg Löbe.