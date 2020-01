Basketball-Landesliga : Eine Gocher Machtdemonstration

Goch-Kessel Die Basketball-Herren des TV Goch ziehen in der Landesliga weiter einsame Kreise an der Tabellenspitze. Dem Aufgebot des VfL Merkur ließen sie mit 75:50 keine Chance. Kleves Trainer Ralf Daute war allerdings nicht unzufrieden.

Im letzten Hinrundenspiel in der Basketball-Landesliga der Herren kam es zum Kreisderby zwischen dem Tabellenführer TV Goch und dem fünftplazierten VfL Merkur Kleve. In der leider deutlich zu kleinen Sporthalle in Kessel, in die die Gastgeber aufgrund der Gocher Hallenfußballstadtmeisterschaften in der Dreifachturnhalle der Gesamtschule Mitte ausweichen mussten, behielt das Team um Spielertrainer Heiner Eling auch in der elften Partie in Folge eine weiße Weste und setzte sich schlussendlich mit 75:50 (43:23) gegen die Schwanenstädter durch.