Kämpferherzen : Warbeyens Kämpferherzen gehen in Gütersloh baden

Kleve-Warbeyen Die U17-Juniorinnen waren beim Hallenmasters in Gütersloh zu Gast - der inoffiziellen deutschen Meisterschaft des Budenzaubers.

Den Ergebnissen nach war das Gastspiel in Gütersloh für die U17-Kämpferherzen des VfR Warbeyen ein tristes. Beim Hallenmasters, der inoffiziellen deutschen Meisterschaft des B-Juniorinnen-Budenzaubers, kamen sie in der Gruppenphase und in der Folge auch in der Hauptrunde unter die Räder. Erst im Platzierungsspiel gegen die Kickerinnen der Spielvereinigung Aurich setzten sie sich durch – nach Elfmeterschießen. Trainer Sven Rickes findet dennoch Worte des Lobes für seine Akteurinnen: „Es ist die Erkenntnis gereift, dass wir die Mädels in Richtung Regionalliga ausbilden können. Mit Bundesligisten können wir jedoch nicht konkurrieren.“ Zum Hintergrund: In der Rückrunde kicken die Kämpferherzen in der Leistungsklasse.