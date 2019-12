Basketball : Basketball: Eling-Aufgebot feiert Arbeitssieg

Goch/Kessel Der TV Goch ist der Gewinner des 10. Spieltages in den Basketball-Landesliga. Da sich das Team um Spielertrainer Heiner Eling mit 78:57 bei der DJK TUSA Düsseldorf durchsetzen konnte und zeitgleich der Tabellenzweite aus Uerdingen mit 53:66 beim SVV Knittkuhl unterlag, bauten die Gocher die Tabellenführung auf sechs Punkte aus.

Herren-Landesliga: DJK TUSA Düsseldorf – TV Goch 57:78 (34:37). Ein hartes Stück Arbeit mussten die Basketballer des TV Goch bei der DJK TUSA Düsseldorf verrichten, ehe am Ende ein 78:57-Auswärtserfolg stand. Im ersten Viertel agierten die Gocher in der Abwehr nicht konsequent genug. Da es aber zumindest im Angriff gut lief, stand es nach zehn Minuten 23:23. Auch der zweite Spielabschnitt brachte noch keine Vorentscheidung. Beide Teams taten sich nun in der Offensive schwer. Zudem schied bei den Weberstädtern Aufbauspieler Andreas Lührsen verletzt aus. Mit einer knappen 37:34-Führung für den TV wurden dann die Seiten gewechselt und Coach Eling stellte sein Team auf eine Mann-Mann-Verteidigung um. Und dies mit Erfolg. Die TUSA-Akteure hatten nun erheblich größere Probleme einen guten Abschluss zu finden und kamen in diesen zehn Minuten nur auf neun Punkte. Die Gäste agierten konsequenter und bauten die Führung vor dem Schlussviertel auf 55:43 aus. In den letzten zehn Minuten ließ der Tabellenführer nichts anbrennen und siegte verdient mit 78:57. „Das war heute ein richtiger Arbeitssieg. Wir haben phasenweise zu pomadig agiert. Gut, dass jetzt erst einmal die Pause kommt“, erklärte Eling.