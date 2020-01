Fußball : Manheims Mission: ein Ort der Menschlichkeit

Jordi Barbara erwuchs am Ende der Hinrunde zu einer festen Größe in der Gocher Defensive. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Die Gocher Viktoria verbringt die Winterpause im tabellarischen Niemandsland auf Rang 8 der Bezirksliga Gruppe 4. Die sportliche Bewertung dieses Zwischenergebnisses fiel in den Resümeerunden kurz vor Weihnachten durchaus unterschiedlich aus und uferte letztlich in der Trennung von Coach Jan Kilkens.

Den Gocher Verantwortlichen schwebte nach einer Verstärkung des Kaders im Sommer ein größerer Sprung nach vorne vor, so dass man sich entschloss die langjährige Zusammenarbeit mit Kilkens zum Saisonende auslaufen zu lassen. Selbiger sah dadurch die Vertrauensbasis für eine weitere Zusammenarbeit gestört und zog die Konsequenz mit seinem sofortigen Rückzug. Die offene Trainerstelle ging nun an Daniel Beine, der auch als Stürmer im Viktoria-Kader steht und die Trainingsleitung seit dem Vorbereitungsauftakt am Montag übernommen hat.