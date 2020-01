Basketball : Lokalderby: Goch mit Sorgen

Kleve/Goch Basketball-Landesliga: Kessels Damen empfangen BG Duisburg West II.

Nach dreiwöchiger Pause startet die Basketball-Landesliga in das neue Jahr. Auf dem Programm steht der 11. und damit letzte Spieltag der Hinrunde. Und an diesem kommt es zum ersten Kreisderby der Spielzeit zwischen dem TV Goch und dem VfL Merkur Kleve. Allerdings findet die Partie zwischen dem Tabellenführer aus Goch und den Tabellenfünften aus der Schwanenstadt nicht in der gewohnten Spielstädte des TV statt. Der Karneval zwingt die Gocher Basketballer zum Umzug in die Sporthalle der Katholischen Grundschule in Kessel. Sprungball ist dort am Samstagabend um 18 Uhr.