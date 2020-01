Fußball : Der Auftakt in Akpinars Drill

Kleve Die A-Jugendlichen Leander Derksen und Marten Albrecht dürfen sich bei FC-Trainer Umut Akpinar vorstellen.

Dass die Zeit einen relativen Charakter hat, bewiesen die Protagonisten des Oberligisten 1. FC Kleve am Mittwochabend eindrucksvoll. Für den Trainingsauftakt hatte Trainer Umut Akpinar seinen Kickern einen Parcours aufgestellt, der ihnen körperlich alles abverlangte. Zwanzig Minuten müssten sie diesen bestreiten, kündigte Akpinar an. Doch schon nach wenigen Zeigerumdrehungen äußerten die ersten Spieler die Vermutung, diese Zeit sei längst vorüber. Und nicht nur das: Akpinar schien größte Freude damit zu haben, die Übung in die Länge zu ziehen. Während sich sogar die athletischsten Oberliga-Akteure mit tiefrotem Kopf und lautstarker Brustatmung über den Kunstrasenplatz am Bresserberg schleppten, lächelte Akpinar schelmisch mit Blick auf sein Werk.

In diese sind drei Spieler zurückgekehrt, die in der Hinserie über weite Strecken außen vor waren. Einer von ihnen ist Marvin Ehis: Der Außenbahnakteur kam im Sommer mit Innenverteidiger Leslie Rume vom Landesligisten TuS Fichte Lintfort. Doch noch bevor er seine neuen Kollegen in der Kreisstadt kennenlernen konnte, riss er sich das Kreuzband und fiel folglich über die gesamte Dauer der Hinrunde aus. Auch Abdullo Saidov ist wieder dabei. Der Tadschicke, in der vergangenen Saison noch Dauerbrenner auf der defensiven Außenbahn, war knapp ein halbes Jahr ob eines gebrochenen Arms ausgefallen. Zum Finale der Hinrunde hatte er bereits in vier Begegnungen Spielpraxis bei der Bezirksliga-Zweitvertretung gesammelt.