Fußball : Rindern: Kapitel Bezirksliga beendet

Kleve-Rindern Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: TSV Wachtendonk-Wankum - SV Rindern 2:1 (1:0).

Rindern begann in dem Abstiegsendspiel gut und kam auch zu ersten Gelegenheiten. Die dickste davon ließ Julian Medrow liegen, dessen Versuch noch gerade so vor der Linie geklärt wurde. Im direkten Gegenzug starteten die Hausherren einen schnellen Konter über die linke Seite. Eine Hereingabe fand Stürmer Christian Voicu, der den Ball am langen Pfosten annehmen und zum 1:0 vollenden konnte (11.). Die Zebras antworteten mit viel Ballbesitz, ohne aber zwingend vor das gegnerische Tor zu kommen. Folgerichtig ging es mit dem Rückstand in die Kabine.