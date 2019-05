Fußball : 1. FC Kleve: Kaum Personal, keine Punkte

Kleves Kosuke Hatta (links im roten Trikot) vertrat Sebastian van Brakel in der Innenverteidigung. Einige Minuten vor Schluss verursachte er einen strittgen Handelfmeter für Monheim. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Kleve Fußball, Oberliga: 1. FC Monheim - 1. FC Kleve 3:1 (1:0). Die Rot-Blauen spielten ambitioniert, aber glücklos. FC-Torhüter Ahmet Taner sah wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums die Rote Karte.

Von Maarten Oversteegen

Der Bresserberg-Klub kann sich des Klassenverbleibs in der fünfthöchsten Spielklasse seit der vergangenen Woche bereits sicher sein. Nun ist auch rechnerisch alles klar: Der 1. FC Kleve wird in der Spielzeit 2019/2020 in der Oberliga an den Start gehen. Die bisherigen 45 Punkte sind für einen Aufsteiger weder leichte noch selbstverständliche Beute. Am vorletzten Spieltag beim 1. FC Monheim aber setzte es eine bittere 1:3-Niederlage.

„Betrachtet man die Spielanlage, haben wir vielleicht sogar eine noch bessere Partie gemacht als gegen Meerbusch in der letzten Woche“, sagt FC Kleves Trainer Umut Akpinar. Personell musste er kreativ werden. Innenverteidiger Sebastian van Brakel fiel verletzt aus, für ihn startete Kosuke Hatta. Nebenmann Nedzad Dragovic musste trotz Krankheit auflaufen. Für den gelbgesperrten Niklas Klein-Wiele kehrte Angreifer Levon Kürkciyan zurück in die Startformation. Der Armenier musste in der letzten Woche aussetzen, auch ob seiner fünften gelben Karte. Auch kurios für Oberliga-Verhältnisse: Mit der Ausnahme von Nathnael Scheffler, den Akpinar zur Pause für den fiebrigen Fatih Duran gebracht hatte, verfügte der Trainer über keine Auswechselspieler.

Info So spielte der 1. FC Kleve gegen den 1. FC Monheim Monheim - Kleve 3:1 (1:0).

1. FC Kleve: Taner - Duran (46. Scheffler), Dragovic, Hatta, Terfloth - Haal, Forster, Hühner, Wesendonk - Kürkciyan, Unoki (76. Barth)

Tore: 1:0 Bastas (39.), 1:1 Hühner (48.), 2:1 Osawe (56.), 3:1 Schütz (87./FE)

Der 1. FC Kleve startete dennoch ambitioniert in die Partie. Zur ersten guten Gelegenheit kam Kürkciyan, der es nach 26 Minuten mit einem strammen Schuss aufs Tor versuchte. Monheims Schlussmann Pascal Zeler aber parierte zur Ecke. Mike Terfloth köpfte kurz darauf nur wenige Zentimeter über das Gehäuse. Besser machten es die Hausherren mit ihrer ersten zu Ende orchestrierten Kombination. Über die linke Außenbahn spielte sich Monheim frei, einer Flanke nahm sich im Zentrum Eray Bastas an, der nur noch seinen Fuß hinhalten musste. Mit einem Rückstand ging die Akpinar-Elf in die Kabine.

„Doch wir sind richtig stark zurückgekommen“, sagt der Übungsleiter. Recht hat er: Schon in der 48. Minute traf Pascal Hühner zum verdienten Ausgleich. Tim Haal hatte einen Steilpass in den Strafraum gespielt, Michel Wesendonk war aufgrund einer etwaigen Abseitsstellung ferngeblieben, Hühner übernahm und überwand Zeler mit einem feinen Heber. Doch einige Zeigerumdrehungen später stellte Monheim auf 2:1, mit einem Schuss aus der zweiten Reihe von Ufumwen Osawe, dem Kleves Tormann Ahmet Taner machtlos gegenüberstand.