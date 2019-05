Fußball : SGE siegt dank Deckers-Kersten-Show

Bedburg-Hau Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: SGE Bedburg-Hau – FC Aldekerk 5:2 (2:0). Bürgermeister Driessen bedankte sich bei der SGE.

Zahlreiche Fans, Mitglieder, Sponsoren und Partner waren am Samstag Nachmittag zur Hasselter Schulstraße gekommen, um mit der SGE Bedburg-Hau noch einmal gemeinsam die vorzeitige Bezirksliga-Meisterschaft nach der letzten Heimpartie dieser Spielzeit zu feiern. Gegen den FC Aldekerk kamen die Zuschauer zuvor voll auf ihre Kosten, denn der Landesliga-Aufsteiger siegte verdient mit 5:2. Danach würdigte Bedburg-Haus Gemeinde-Bürgermeister Peter Driessen mit seiner Rede die Leistung der Eintracht, ehe Björn Mende, Ansprechpartner der SGE-Seniorenmannschaften, dem Team eine vom Verein extra angefertigte Meisterschale überreichte. Danach wurde bis spät in die Nacht gefeiert.

Gegen den Tabellenvierten aus Aldekerk zeigte die Platzherren in ihren neuen Trikots noch einmal all ihre Stärken, mit denen sie 2018/2019 verdient zum Ligaprimus geworden ist. In der 32. Minute gingen die Hasselter mit 1:0 in Führung, nachdem Falko Kersten sein 23. Saisontor per Foulelfmeter erzielt hatte. Nur wenig später war es Robin Deckers, der das Ergebnis in die Höhe schrauben konnte.