Videoclipdance : Westdeutscher Vizemeister in Videoclipdance aus Kleve

Westdeutscher Vizemeister in Videoclipdance aus Kleve

Kleve Ein Westdeutscher Vizemeister und drei Platzierungen unter den Top sechs: Das ist das Resultat der westdeutschen Meisterschaft im Videoclipdancing des Berufsverbandes Deutscher Tanzlehrer.

Für die Smallgroup „Limit 24“ war diese Meisterschaft eine Premiere. Nach einem starken Finale in der Kategorie Smallgroups (3-5 Tänzer/innen) schafften sie es auf den dritten Platz und holten Bronze. Auch für die jüngste Gruppe „WhatzUp!“ gab es dieses Jahr eine Neuheit: der Start bei den Juniors 2 (16-18 Jahre). Sie sind sehr stolz auf ihre Qualifizierung in der Meister-Reihe, der höchsten Leistungsklasse, und konnten dort mit ihrer Choreographie zum Thema „Shopping Queen“ auf Anhieb den sechsten Platz belegen.

Die Gruppe „PatchWork“ startete am Samstag ebenfalls eine Altersklasse höher als letztes Jahr und trat zusammen mit den „Allround Kids“ bei den Adults (ab 19 Jahre) an. Die „Allround Kids“ sind die „alten Hasen“ der Tanzschule Böhm und wurden schon 2001 gegründet. In diesem Jahr hatten sie viele neue Gesichter dabei und tanzten sich auf einen starken vierten Platz.