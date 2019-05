Fußball : 2:1 - Kezer lässt FC-Reserve jubeln

Kleve Fußball-Bezirksliga, Gruppe 5: 1. FC Kleve II – Kevelaerer SV 2:1 (0:0).

In der elften Minute zeigte sich Jan-Luca Geurtz in einer aussichtsreichen Position, setzte das Leder aber knapp neben den linken Pfosten. Dann bediente Sezai Kezer kurz vor dem gegnerischen Strafraum Christian Urbanek, dessen Distanzschuss aber von einem KSV-Abwehrbein geblockt wurde (16.). Jetzt meldeten sich auch die Blau-Gelben durch Sven van Bühren in der Partie an: Erst setzte die Nummer 17 der Gäste einen Schuss ans Außennetz (30.), in der nächsten Situation blieb sein Versuch in der Klever Hintermannschaft hängen (30.). Die beste Chance hatte die FC-Zweitvertretung kurz vor der Pause, als Jannis Altgen seinen Sturmkollegen Geurtz in Szene setzte, der aber vor dem herauseilenden SV-Keeper Fabian Groß das Spielgerät nicht im Gehäuse unterbringen konnte (43.).