Frauenfußball : Warbeyen mit Heimpleite

Kleve-Warbeyen Frauenfußball-Niederrheinliga: VfR Warbeyen - 1. FC Mönchengladbach 1:3 (0:1).

Der Vorhang ist gefallen, die letzten 90 Minuten in dieser Niederrheinliga-Spielzeit sind absolviert. „Die Niederlage ist verdient, wir haben den letzten Biss vermissen lassen“, so Ulrich Goris nach der 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Mönchengladbach. Auch, wenn sich das Duo um Ulrich Goris und Detlef Janssen zum Abschied einen Sieg gewünscht hätte – was bleibt, sind vier erfolgreiche Jahre mit dem Aufstieg in die Niederrheinliga und dem achten Platz in der Premieren-Saison. Ganz anders fiel die Gemütslage beim 1. FC Mönchengladbach aus: Trotz des Sieges blieb den Gästen der Meistertitel verwehrt, der GSV Moers zog auf der Zielgerade am 1. FC vorbei und gab sich beim 6:1-Erfolg gegen die Sportfreunde Baumberg keine Blöße.

In der ersten Halbzeit entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe ohne Vorteile für beide Seiten. In dieser Phase war es insbesondere der VfR Warbeyen, der mehrere Chancen zur Führung versäumte. Kurz vor der Pause sollte sich dieses rächen, als Sarah Schmitz die Gäste mit 0:1 in Führung brachte (40.). Lidia Nduka zog dem VfR nach dem Seitenwechsel sodann mit dem 0:2 endgültig den Zahn (68.). Zwar verkürzte Warbeyen per Freistoß durch Selina Grabbe (68.) auf 1:2, doch schien der VfR an diesem Tage nicht die nötige Gier auf eine Wende in der Partie aufzubringen: „Nach dem 0:2 haben wir den Faden verloren und haben selbst nach dem Anschlusstreffer das nötige Aufbäumen vermissen lassen. Die Luft war raus“, fasste Ulrich Goris zusammen. Den Schlusspunkt in diesem Spiel setzte wiederum Lidia Nduka mit dem 1:3 kurz vor dem Spielende (88.).