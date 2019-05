Fußball : Labbeck bleibt trotz Niederlage in der Klasse

Labbeck bleibt trotz Niederlage in der Klasse

Kreis Kleve-Geldern Fußball-Kreisliga B 2 Kleve-Geldern: Meister verliert.

SG Kessel/Ho.-Ha. - DJK Appeldorn 1.5 (1:4). Im letzten B-Ligaspiel kassierte der Meister und Aufsteiger seine zweite Saisonniederlage. Und die fiel mit 1:5 recht happig aus, obwohl SG-Torjäger Peter Bodden seine Farben in Führung schoss. Doch die DJK antwortete fast postwendend mit einem Doppelschlag von Marvin Tenhaft per Elfer und Yannick Neinhuis. Nils Giltjes und Nico Daniels erhöhten zum Pausenstand. DJK-Goalgetter Neinhuis stellte den Endstand her, und DJK-Keeper Jonas Heißing parierte einen Strafstoß. „Das war unser bestes Saisonspiel, und wir ließen gegen eine motivierte SG-Elf wenig zu“, sagte DJK-Coach Werner Kelputt hochzufrieden.