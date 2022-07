Leichtathletik : Tanja Spill meldet sich mit starker Laufzeit zurück

Dormagen In Frankfurt kam die leidgeprüfte Leichtathletin des TSV Bayer Dormagen über 800 Meter auf die starke Zeit von 2:02,62 Minuten und hofft nun sogar wieder aufs EM-Ticket.

Nach düsteren, vor allem von schon chronischen gesundheitlichen Problemen geprägten Monaten hat sich Tanja Spill eindrucksvoll zurückgemeldet. Die trotz aller Rückschläge nicht kleinzukriegende Leichtathletin des TSV Bayer Dormagen wurde in Frankfurt beim der Qualifikation für die Europameisterschaften in München (11. bis 21. August) dienenden Rennen über 800 Meter mit 2:02,62 Minuten gestoppt. Zur Erinnerung: Anfang Juni war die 26-Jährige beim hochkarätig besetzten Meeting im polnischen Chorzów in enttäuschenden 2:08,10 Minuten abgeschlagen als Letzte ins Ziel gelaufen.

Kein Wunder, dass die Deutsche Hallenmeisterin von 2021 hinterher ganz aus dem Häuschen war. „Mir fehlen echt die Worte. Nach ungezählten verzweifelten Monaten bin ich endlich wieder in der Lage, schnell zu laufen.“ Ihr Trainer Willi Jungbluth hält nun sogar einen Start bei den European Championships für realistisch. Die Norm (2:00,40 Minuten) ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, doch gibt es auch die Möglichkeit, über das internationale Ranking ans Ziel zu kommen. Von entscheidender Bedeutung ist darum die kurzfristig für den 26. Juli angesetzte „Last-Minute-Qualifikation“ mit Läufen über 800 und 1500 Meter in Pfungstadt.

Ihre Qualitäten als „Stehaufweibchen“ hat Tanja Spill am Dienstabend höchst eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach Platz fünf in 2:04,14 Minuten am Samstag beim Flanders Cup im belgischen Ninove ließ sie sich in Frankfurt kurz vor 22 Uhr auch nicht von einer Temperatur von mehr als 30 Grad stoppen. „Sie kann Hitze ganz gut ab“, sagte Jungbluth. Für die weitere Saison ist er nun wieder verhalten optimistisch, „denn auch gesundheitlich geht es bei ihr aufwärts. Ich hoffe, dass sie stabil bleibt.“ Sollte das mit der Teilnahme an den Europameisterschaften indes nicht klappen, schlägt er vor, „einen Cut zu machen. Dann soll sie in Ruhe erst mal ihre Wehwehchen auskurieren.“