Fußball : Pierre Heyer ist der erste Neuzugang des 1. FC Kleve

Der Fußball-Oberligist 1. FC Kleve hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Pierre Heyer wechselt im Sommer an den Bresserberg. Der 18-Jährige trägt aktuell das Trikot der A-Junioren-Mannschaft des KFC Uerdingen in der Niederrheinliga.

„Pierre Heyer ist ein talentierter Junge, der auf uns einen sehr guten Eindruck gemacht hat. Er soll in der nächsten Saison an das Level der Oberliga-Mannschaft herangeführt werden“, sagt Hans Noy, Vorstandsmitglied des Fusionsklubs. Der Abwehrspieler wohnt in Kevelaer-Wetten und kommt in dieser Spielzeit auf neun Einsätze für die Krefelder. Beim KFC kickt er seit dem Sommer 2018, zuvor wurde er beim Oberliga-Klub SV Straelen ausgebildet. Heyer soll künftig mit der ersten Mannschaft des 1. FC trainieren, Spielpraxis könnte er vorerst im zweiten Team in der Bezirksliga sammeln.