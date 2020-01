Fußball : U 19 des 1. FC Kleve verpasst die Revanche

Die Junioren U 15 des 1. FC Kleve (rotes Trikot) – hier Luc Nebelung (links) und Jan Lehnert (rechts) – hatten einige gute Chancen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Die A-Junioren des Klubs verlieren auch im Niederrheinpokal gegen den KFC Uerdingen. Das U-15-Team hat gegen RW Oberhausen mit 1:4 das Nachsehen. Die Junioren U 17 unterliegen gegen den PSV Eindhoven mit 0:7.

Von Niko Hegemann und Maarten Oversteegen

Der KFC Uerdingen bleibt für die A-Jugendlichen des 1. FC Kleve eine Nummer zu groß. Nachdem die Rot-Blauen im Sommer bereits in der Qualifikation zur Fußball-Niederrheinliga an den Krefeldern gescheitert waren, setzte es am Bresserberg nun eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage in der zweiten Runde des Niederrheinpokals. „Wir haben ein Spiel auf Augenhöhe gesehen. Der Klassenunterschied zwischen uns, einer Mannschaft aus der Leistungsklasse, und dem KFC aus der Niederrheinliga war kaum zu erkennen“, sagte der Klever Trainer Thorsten Fronhoffs.

Nur einen Moment lang war der FC unaufmerksam. In der 74. Minute war KFC-Kicker Niklas Zaß im Strafraum frei und markierte aus wenigen Metern den entscheidenden Treffer – Kleves Torwart Jonas Holzum war chancenlos. Hochkarätige Gelegenheiten spielte der Gastgeber sich nicht heraus, deshalb war die Niederlage verdient.

Ihr wusste Fronhoffs dennoch Positives abzugewinnen. „Wir haben bewiesen, auf diesem Niveau mithalten zu können. Es sind Kleinigkeiten, die gefehlt und das Spiel entschieden haben. Ich bin mir sicher, dass wir aus dieser Niederlage gestärkt herausgehen. Die Jungs können stolz auf sich sein“, stellte er fest.

Auch die Klever U15 verpasste die Überraschung im Niederrheinpokal. Gegen den Nachwuchs des ehemaligen Bundesligisten Rot-Weiß Oberhausen unterlag die Mannschaft von Markus Verkühlen und Daniel Lehnert nach 70 Minuten mit 1:4 (1:2). Dabei hatte die C-Jugend, in der Meisterschaft in der Niederrheinliga unterwegs, die Partie lange Zeit offen gehalten.

Zwar kam Oberhausen zu Beginn druckvoller ins Spiel und schnell zu ersten Gelegenheiten. Doch nach der 1:0-Führung (11.) für die Gäste fanden die Klever besser in die Begegnung. Jan Lehnert wurde nach einem Ballgewinn in Szene gesetzt, umkurvte mit viel Tempo den gegnerischen Torwart und traf zum 1:1 (18.). Kurz vor der Pause dann aber der Schock: Nach einem vermeidbaren Ballverlust im Zentrum schaltete RWO blitzsauber um und erzielte das 2:1. Zehn Minuten vor dem Ende war es Miguel Mooren, der den Ausgleich für den 1. FC auf dem Fuß hatte – sein Freistoß landete jedoch an der Latte. Im direkten Gegenzug sorgte Oberhausen mit einem Heber über Kleves Torwart Leon Doll für das 3:1 (63.) – die Vorentscheidung. Mit dem Schlusspfiff gelang RWO noch der vierte Treffer. „Wir haben uns heute selber geschlagen“, sagte Lehnert. „Mit mehr Mut wäre ein Sieg möglich gewesen.“