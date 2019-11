Königshofer ungewohnt zaghaft : Abstimmungsprobleme beim KFC Uerdingen

Duisburg Durch ein Abstimmungsproblem gerät der KFC Uerdingen in Rückstand und bringt nicht die notwendige Durchschlagskraft in der Offensive auf, um beim MSV Duisburg zu punkten.

Lukas Königshofer ist die Nummer eins beim KFC Uerdingen. Da hatte sich der ehemalige Trainer Heiko Vogel klar positioniert und dem Torhüter, der im Sommer von der SpVgg Unterhaching geholt wurde, den Rücken gestärkt. Und Königshofer hat den Vorschusslorbeeren gute, teils hervorragende Leistungen folgen lassen. Aber wie das so ist: Patzt der Torhüter mal, so hat das oft schwerwiegende Folgen. So war es im Siel beim MSV Duisburg. Bei einer Flanke ging Jan Kirchhoff zum Kopfball, der über den heraus eilenden Königshofer verlängert wurde. Der Ball kam zum frei stehenden Lukas Daschner, der zum 1:0 falch ins Eck traf. Ein Tor aus heiterem Himmel, aber ein richtungweisendes.